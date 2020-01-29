На Луганщине собрали почти 220 миллионов военного сбора в 2019 году

В 2019 году Луганская область перечислила в бюджет почти 220 млн грн военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области.

«За январь-декабрь 2019 года поступления военного сбора составили 219 млн 64 тыс. грн. Это на 25,2 млн грн, или на 13% больше показателя за 12 месяцев 2018 года», – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

Напомним, по словам главы Офиса президента Андрея Богдана, военный сбор будет отменен, когда начнут расти экономические показатели. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор могут объединить.