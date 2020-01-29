Жилищные субсидии: Стал известен средний размер выплаты на Донетчине

В Донецкой области количество получателей субсидии составляет 172,5 тыс. домохозяйств (23,7% от общего количества домохозяйств). Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

С начала отопительного сезона 2019-2020 года с новым заявлениям для назначения жилищной субсидии обратилось 41,9 тыс. домохозяйств.

Также проведен расчет жилищной субсидии на отопительный сезон тем гражданам, которые получали субсидию в неотапливаемом сезоне. В автоматическом режиме, без обращения граждан, рассчитана субсидия 144,6 тыс. домохозяйств.

В 2019 году жилищных субсидий по области начислено почти на 1,7 млрд грн.

За декабрь 2019 года жилищная субсидия в наличной форме начислена 137 тыс. 941 домохозяйству, на общую сумму – 179,4 млн грн, в безналичной форме субсидия начислена 25 тыс. 658 домохозяйствам на общую сумму 21,7 млн грн.

По информации пресс-службы, средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги по области в декабре 2019 года составил 1 230 грн.

Как сообщалось ранее, в Украине количество получателей субсидий для оплаты коммунальных услуг уменьшается. Если год назад субсидии начислялись 3 тыс. 649 домохозяйствам, то в минувшем месяце этот показатель сократился до 3 тыс. 283 домохозяйства.