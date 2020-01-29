«Каргилл. Пусто»: Ситуация в пунктах пропуска днем 29 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Pavel: «14:11. Пешая в Горловку до конца навеса с украинской территории».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«kipish»: «10:21. Марьинка. На украинском БП очередь машин 15-20 в сторону Донецка»;

Виктор: «10:40. Каргилл в Украину. Общая около туалета. Льготная машин 50. И то в основном перевоз»;

«Администратор»: «11:52. Каргилл – Марьинка. Из Украины пеших на 1 автобус. 12:18 пеших на ДНР 4 человека из Донецка»;

Inna: «13:42. Каргилл в Украину ~25 авто. 14:40 (по местному времени, – ред.)»;

Alex: «14:04. Каргилл в Донецк. Дальше туалетов»;

Polina: «14:24. Каргилл в Украину пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Марина: «10:56. Еленовка в Волноваху. Машин мало. Постояли минут 15 и заехали»;

«Администратор»: «12:50. В Донецк в Еленовке 7 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Mirage»: «13:20. В Пищевике в сторону Донецка 5 машин. В сторону Мариуполя 10 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: