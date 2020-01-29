До войны – везли в Макеевку: Как в Донецкой области проверяют газовые счетчики

До начала боевых действий квартирные и домовые газовые счетчики на поверку свозили со всей Донецкой области в Макеевку, которая сейчас находится на временно неподконтрольной территории. После 2014 года на подконтрольной Донетчине пришлось создавать новую лабораторию, которая сейчас работает в Краматорске. Об этом «Донецким новостям» рассказала руководитель Управления по газоснабжению и газификации города Славянска Виктория Моргунова.

Новая лаборатория работает на территории Краматорского управления по газоснабжению и газификации.

«Лаборатория, которая принадлежит "Донецкоблгазу", раньше находилась в Макеевке. Макеевка осталась за линией разграничения. И мы были вынуждены создавать эту лабораторию заново. Это колоссальные материальные вложения, это не так все просто. Оборудование, помещение, нужно обучить специалистов и т. д. На сегодняшний день она заработала, но процесс обустройства еще продолжается. Тем не менее, мы уже начинаем возить счетчики на госповерку», – говорит Моргунова.

Она напомнила, что поверочный срок для счетчиков – 8 лет, «например, поставили сейчас, и через 8 лет нужно эти счетчики сдавать на проверку». Когда приходит время проверки, представители горгаза связываются с абонентами.

«Мы на себя берем все затраты – по снятию, перевозке, потом установки счетчика. На период проверки вам временно поставят счетчик из обменного фонда. Как шел учет газа по счетчику, так он и продолжится – потребитель никак не пострадает», – сказала Моргунова.

Отметим, что с 1 января 2016 года, согласно закона «О метрологии и метрологической деятельности», поверка и ремонт счетчиков на газ, воду, электроэнергию и тепло проводится не за счет потребителя, а за счет предприятия, предоставляющего услуги. Кроме этого, согласно данного закона именно поставщики отвечают за своевременность поверки, следят за сроками проведения, а также должны письменно уведомить потребителя о сроках проведения поверки.

Качество газа, который подается в города, проверяется ежемесячно. «В облгазе есть лаборатория, которая каждый месяц проверяет качество газа. Ее представители выезжают по нескольким точкам, проводят анализ качества газа в нескольких газопроводах, в нескольких городах. В ответ в города передается таблица с данными, мы ее публикуем в прессе и доводим до сведения всех жителей. За качество газа отвечает магистральное управление, мы имеем то, что нам поставляют непосредственно на город», – пояснила Моргунова.