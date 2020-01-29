На Донетчине полиция проверяет информацию о вымогательстве у отца фигуранта уголовного производства

На Донетчине полиция проверяет информацию о возможном вымогательстве неправомерной выгоды у отца фигуранта уголовного производства. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 28 января «в сети интернет обнаружена публикация о том, что неустановленное лицо требует взятку у жителя Мариуполя за непривлечение его сына к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений полицейскому». По приказу начальника полиции Донецкой области по этой информации начато служебное расследование.

В пресс-службе также напомнили, что 21 января работник полиции увидел, как трое мужчин били человека.

Полицейский призвал прекратить противоправные действия и встал на защиту потерпевшего. Участники драки напали на правоохранителя, в результате чего он был травмирован. Сотрудник полиции был госпитализирован, его прооперировали.

«Все лица, причастные к правонарушению, установлены. По факту продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает обстоятельства происшествия. 28 января в интернет-сети появилось сообщение от отца одного из участников инцидента о вымогательстве у него неправомерной выгоды в сумме 7 500 долларов США. Указанное сообщение зарегистрировано. По нему Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», – отметили в пресс-службе.