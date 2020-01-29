Какую помощь получают дети-переселенцы в Северодонецке

В Северодонецке дети со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют те же права и возможности, что и дети членов территориальной громады. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, по состоянию на 1 октября 2019 года в общеобразовательных учебных заведениях города учились 1 324 учеников со статусом ВПЛ, из них учащихся 1-4 классов – 526.

Как сообщается, дети из семей переселенцев, обучающиеся в младших классах, питаются за счет городского бюджета. Дошкольные учебные заведения посещали 482 детей со статусом ВПЛ.

Внешкольное образование дети, имеющие статус ВПЛ, получают в:

Северодонецком детско-юношеском комплексе (СДЮК) «Юность» – 59;

Центре эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи – 37;

Центре детского и юношеского творчества – 70.

В спортивных секциях Комплексных детско-юношеских спортивных школ (КДЮСШ) 1, 2, 3, ВВС «Садко» бесплатно тренируются 68 детей со статусом ВПЛ.

Услугами Центра социальной реабилитации детей-инвалидов Северодонецкого горсовета воспользовались 37 детей-переселенцев с инвалидностью.

Во время оздоровительной кампании летом 2019 года горячим питанием за счет городского бюджета было охвачено 169 детей ВПЛ.

6 детей со статусом ВПЛ получили услуги в ГП УДЦ «Молодая гвардия» г. Одесса и ГПУ МДЦ «Артек» г. Киев. Для 10 детей ВПЛ за счет города были приобретены путевки на III смену с 31 июля по 20 августа 2019 года в ООО «Новопсковский санаторий "Жемчужина"».

Как сообщалось ранее, 16 января Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц», которым гарантируется бесплатное питание детей переселенцев и детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта.