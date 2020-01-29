Скрывался 5 лет в РФ: На Луганщине задержали информатора «ЛНР»

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Северодонецка, который передавал военную информацию участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили, оперативники и следователи спецслужбы, весной 2014 года мужчина собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции (АТО) в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки «армия юго-востока» для подготовки диверсий.

По данным СБУ, более 5 лет северодончанин скрывался от украинских правоохранителей на территории России.

«В рамках начатого уголовного производства злоумышленника был объявлен в розыск. 21 января этого года сотрудники СБУ задержали сообщника боевиков в пограничном пункте пропуска "Танюшевка", когда он пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию по своим делам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.