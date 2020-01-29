В Украине с 3 февраля стартует регистрация на участие в ВНО

В Украине регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2020 году начнется с 3 февраля и продлится по 24 марта. Об этом сегодня, 29 января, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

«Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года», – сказано в сообщении.

По информации УЦОКО, чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Как уточняется, регистрационную карточку необходимо сформировать с помощью специального сервиса «Зарегистрироваться» на сайте центра оценивания качества образования.

Ранее сообщалось, что в Краматорске (Донецкая обл.) ученики выпускных классов могут воспользоваться услугами консультационных пунктов по подготовке к ВНО.