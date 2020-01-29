Отставка Суркова, смена правительства: Чем опасна для Украины ротация в окружении Путина

Смена правительства России, конституционная реформа – это те изменения, которые нужны президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы навести порядок среди элит. Такую точку зрения высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов, передает «Слово і Діло».

По его словам, предыдущие 5 лет Украина достаточно эффективно выстраивала политику сдерживания РФ в Европе, США, санкции продлевали. В этих условиях Путину было важно удержать элиту единой.

«Однако на данном этапе происходит сегментация и на международной арене, и Украина ослабляет противодействие России, чему пример – энергетические решения власти. Такой расклад – возможность для Путина навести порядок среди своих элит и подготовиться к возможному транзиту власти», – считает Леонов.

Эксперт отметил, что в этих условиях президент РФ получил фору для того, чтобы переформатировать свое окружение.

По его мнению, информация об отставке Суркова пока неоднозначна. «Возможно, заявление из разряда "уйду по собственному желанию, когда будет желание". С другой стороны, не бывает дыма без огня», – отметил он.

Леонов обратил внимание, что между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и его преемником Дмитрием Козаком напряженные отношения. По мнению эксперта, у политиков разные концепции и подходы. В пользу Козака можно отнести недавнее решение проблемы Молдовы.

«В Молдове удалось сделать из [президента] Игоря Додона политика, который серьезно влияет на политические процессы. Также, удалось в союзе с ЕС и США создать коалицию пророссийских партий, а потом разгромить Владимира Плахотнюка, выгнать партии, которые были ориентированы на Европу и выстраивать дальше свою систему», – прокомментировал Леонов.

Политолог пояснил, что угроза для Украины в том, что Козак может повторить сценарий Молдовы в нашей стране. Тем более, добавил эксперт, он заручился доверием Путина. «Сурков не показал эффективности на Донбассе. У Путина гораздо больше оснований доверить вопрос Украины Козаку», – подытожил Александр Леонов.

Напомним, что, как заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении.