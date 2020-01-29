Международные организации планируют помочь Донетчине с водоснабжением

В Краматорске международные организации ЮНИСЕФ и USAID заявили о планах помощи Коммунальному предприятию «Компания "Вода Донбасса"». Об этом сообщает департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной государственной администрации.

«В Краматорске состоялась встреча первого заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Игоря Мороза, представителей профильных департаментов и КП "Компания "Вода Донбасса" с общей делегацией ЮНИСЕФ, региональной миссии USAID в Украине и Беларуси, проекта USAID "Экономическое восстановление Восточной Украины", проекта USAID "Проект энергетической безопасности". Во время встречи они обсудили проблемы, связанные с водоснабжением потребителей области, возможные пути их решения, а также согласовали технические задания на исследование условий производительности КП "Компания "Вода Донбасса"», – сказано в сообщении.

По словам Игоря Мороза, в области потери воды при транспортировке составляют до 40%, и есть аварийные участки, которые находятся на линии соприкосновения или на временно неподконтрольной Украине территории, к которым сейчас нет доступа. «Мы видим перспективу в энергоэффективности компании, а именно: в замене устаревшего оборудования сначала на насосной станции первого подъема, а в дальнейшем использование альтернативных источников энергии для потребностей компании "Вода Донбасса". Это позволит сэкономить до 20% средств», – сказал Мороз.

Также, представители делегации отметили, что вторым этапом после аудита компании является поиск финансирования для реализации следующего проекта энергоэффективности КП «Компания "Вода Донбасса"».

Как уточнил специалист региональной миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине и Беларуси по энергетике Джон Харрис, 5 февраля будет подписан контракт, по которому проведут аудит и изучат возможности, операционное и финансовое состояние предприятия.

«Есть необходимость изучить ситуацию, чтобы улучшить качество водоснабжения, сократить расходы на электроэнергию. Концепция – это первый шаг. Конечным результатом будет ряд сценариев, которые мы реализуем», – добавил Харрис.