В Славянске юношу подозревают в поджоге 14-летней девочки

На Донетчине несовершеннолетнему юноше сообщили о подозрении в умышленном поджоге одежды на 14-летней знакомой. Девушка с ожогами 9% поверхности тела была доставлена в больницу. Проводится расследование. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья) УК Украины 16-летнему ранее судимому за кражу местному жителю, который поджег знакомую девушку», – говорится в сообщении.

Так, по данным прокуратуры, 6 сентября 2019 года компания подростков отдыхала в заброшенном детском саду, играя с огнеопасными материалами.

«На ступенях здания один из парней, держа в руках бутылку объемом 1,5 л с горючим веществом, оступился, и в момент его падения жидкость пролилась на одежду 14-летней девушки, которая находилась рядом. В этот момент их товарищ, достав зажигалку поджег пропитанную одежду девочки, в результате чего ребенок вспыхнул», – сказано в сообщении.

Девочку доставили в больницу с ожогами ноги II степени, равной 9% поверхности тела.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Санкция ч. 1 ст. 122 УК Украины предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.