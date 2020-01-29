«Шахтер» – «Пролетер»: Отчет о матче

Сегодня, 29 января, ФК «Шахтер» провел третий спарринг в Турции. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Матч с сербским «Пролетером» был организован в первой половине дня. Команда продолжает набирать кондиции и играть на фоне нагрузок: накануне «Шахтер» провел две тренировки, а в отчетном поединке Луиш Каштру задействовал только 15 футболистов. Остальные примут участие в завтрашнем поединке с чешским «Словацко», который состоится в 9 утра.

В первом тайме командам редко удавалось довести атаки до удара, хотя у «Шахтера» было несколько перспективных подходов к штрафной сербов. «Горняки» много комбинировали, меняли фланг, заставляли соперника глубже садиться в оборону и пробовали ее вскрывать. В одной из атак Кривцов и Вакула поочередно адресовали мяч Сикану, но в борьбе вверху сильнее оказались центральные защитники Андреевич и Леандро Пинто. Далее несколько раз игру на себя брал Тете: с одним его ударом справился Петрич, а второй оказался неточным из-за большого скопления футболистов «Пролетера». В финале тайма пришлось проявить себя Шевченко, который потащил мяч из-под перекладины после выстрела Новаковича.

На 50-й минуте сербы повели в счете: проход Радиновича и прицельный удар в ближний угол. «Шахтер» играл с парой центрбеков Муравский – Матвиенко, Трубиным в рамке и Мудриком слева, которого из глубины подключениями поддерживал Сиприано. В одном из эпизодов Михаил проник в штрафную, оставив за спиной двоих защитников, но последняя передача не прошла. Позже Мудрик исполнял опасный стандарт с 20 метров – мяч просвистел рядом с крестовиной. Около 30 минут на острие атаки провел Фернандо. Как раз он и организовал себе лучший момент в концовке спарринга, войдя в штрафную слева и пробив в дальний угол, но «Пролетер» спас резервный голкипер Кнежевич.

30 января «оранжево-черные» завершат первый сбор контрольным матчем со «Словацко». Он начнется в 9 утра по Киеву.

«Шахтер» (Донецк) – «Пролетер» (Нови-Сад) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 Радинович (50).

«Шахтер»: Шевченко (Трубин, 46), Кирюханцев, Кривцов (к) (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко, Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Сикан (Фернандо, 62).