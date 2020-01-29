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Лутковская больше не участвует в переговорах по Донбассу

29.01.20 16:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Валерия Лутковская сложила свои полномочия. Вместо нее в качестве официального представителя в группе от Киева присутствует Геннадий Кузнецов. Об этом сегодня, 29 января, сообщил координатор от ОБСЕ Тони Фриш, передает «Страна.UA».

По его словам, экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская не будет принимать участие в переговорах в Минске. О причинах такого решения представитель ОБСЕ не сообщил.

О прекращении полномочий Лутковской также рассказала представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева. «Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам ее участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», сказала она.

Напомним, что в Минске сегодня, 29 января, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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