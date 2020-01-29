Лутковская больше не участвует в переговорах по Донбассу

Представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Валерия Лутковская сложила свои полномочия. Вместо нее в качестве официального представителя в группе от Киева присутствует Геннадий Кузнецов. Об этом сегодня, 29 января, сообщил координатор от ОБСЕ Тони Фриш, передает « Страна.UA ».

По его словам, экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская не будет принимать участие в переговорах в Минске. О причинах такого решения представитель ОБСЕ не сообщил.

О прекращении полномочий Лутковской также рассказала представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева. «Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам ее участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», – сказала она.

Напомним, что в Минске сегодня, 29 января, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.