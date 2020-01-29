Молдова пошла на уступки России, но конфликт в Приднестровье так и не урегулирован, – эксперт

Молдова уже почти 30 лет пытается урегулировать ситуацию в Приднестровье. И главный вывод: сколько бы уступок Молдова не делала России, это существенно не повлияло на исход конфликта. Украина должна учесть опыт Молдовы и не допустить их ошибок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил старший аналитик центра «Новая Европа» Леонид Литра, который долгие годы занимается приднестровским вопросом.

Он напомнил, что основную роль как в разжигании, так и в поддержании конфликта в Молдове играет Россия. «Россия преподносит конфликт в Молдове как внутренний. Но в Молдове есть силы, которые с этим не согласны. Тем не менее, Россия сменила свой статус с агрессора на медиатора и гаранта, и это было принято Молдовой. Такая же позиция России прослеживается на переговорах, которые проходят в формате "5+2" (Россия, Украина, ОБСЕ, Молдова, Приднестровье плюс ЕС и США, как наблюдатели)», – рассказал Литра.

Относительно Приднестровья Кремль говорит о выведении своих вооруженных сил лишь после реинтеграции региона в Молдову. «Аналогичное РФ хочет провести и в Украине», – акцентировал эксперт.

«Кроме того, Россия настояла, чтобы Молдова постепенно предоставила прерогативы региону, чтобы признавались документы, выданные Тирасполем (например, те же номеров автомобилей). В итоге, в Приднестровье начали заявлять, что Молдова нам не нужна, что мы больше становимся независимыми, и мы можем сами урегулировать свои вопросы. И это грустный вывод. И думаю, что Украина не должна повторять это сценарий», – отметил Литра.

Аналитик добавил, что западные партнеры в переговорном процессе по Приднестровью «не всегда играли положительную роль». Что также привело к принятию части требований России. «Основное давление западных партнеров было на Кишинев: ну, уступите им, они же маленькие, у них и так судьба несчастная», – пояснил он.

В итоге, Приднестровский конфликт не позволяет Молдове развиваться в полной мере. «Молдова говорит, что для нее Приднестровье – как якорь, страна не может продолжить интеграцию в Евросоюз, здесь уже не обсуждается вопрос НАТО (а для Украины это важный вопрос). То есть Приднестровский сценарий требует от Украины ряд жертв», – подчеркнул аналитик.

«В отношения тезиса, что Приднестровский сценарий – наилучший из наихудших для Украины. У меня смешанные чувства. Опция данного варианта – прекращение огня, люди не будут гибнуть, как сейчас происходит на востоке Украины. Но я считаю, чем больше Украина будет продвигаться по данному сценарию, тем более продуманная стратегия реинтеграции ей нужна», – резюмировал Литра.

Напомним, что «Приднестровская Молдавская Республика» объявила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдовы. На протяжении всего этого периода «ПМР» остается непризнанным государством, даже со стороны России.

Как сообщалось ранее, эксперты не советуют реализовывать Приднестровский сценарий по отношению к Донбассу, также они указали на основные различия в вооруженных конфликтах Украины и Молдовы.

Напомним, что «Приднестровская Молдавская Республика» объявила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдовы. На протяжении всего этого периода «ПМР» остается непризнанным государством, его не признала даже Россия.