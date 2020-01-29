В «ДНР» призвали турфирмы не продавать путевки в Китай

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области призвали турагентства приостановить реализацию туров в Китай в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в «минспорта ДНР».

«Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР настоятельно рекомендует туристическим агентствам ДНР приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», – говорится в сообщении.

Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов из-за коронавируса.



DNR LIVE: http://dnr-live.ru/minsporta-prizval-turagentstva-priostanovit-prodazhi-turov-v-kitay/