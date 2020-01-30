На Донетчине мужчина обнаружил человеческие останки (Фото)

В балке у села Новоалексеевка (Волновахский р-н., Донецкая обл.) местный житель нашел фрагменты человеческого скелета.

О находке мужчина сообщил в полицию. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и судебно-медицинский эксперт.

При предварительном осмотре останков – фрагментов таза, нижних конечностей, туловища и черепа человека – следов насильственной смерти и повреждений не обнаружено.

Фото: скриншот видео «UA: Добасс»

Фото: скриншот видео «UA: Добасс»

«Сейчас решается вопрос об отобрании образцов и направлении их на ДНК-экспертизу, после которой будет предоставлена точная квалификация события, а полицейские получат возможность установить личность погибшего», – сообщила пресс-секретарь Волновахского отдела полиции Татьяна Обуховская.

По данным розыска, в Волновахском районе числится пропавшими без вести 61 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA: Донбасс»