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ВАКС заочно арестовал экс-нардепа из Донецка

29.01.20 17:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно взял под стражу бывшего вице-премьера в правительстве Николая Азарова Андрея Клюева. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает Hromadske.

Антикорсуд сообщил о заочном заключении под стражу первого вице-премьера в правительстве Азарова еще 3 января, однако в СМИ ошибочно сообщили о том, что речь идет об экс-дончанине Сергее Арбузове, который также занимал должность вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Эта информация не соответствует действительности.

Издание отмечает, что и Арбузов, и Клюев подозреваются в нарушении ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Профайлы обоих опубликованы в базе розыска Министерства внутренних дел Украины по указанным статьям.

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