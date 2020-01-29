Ложный вызов скорой и полиции: Названы размеры новых штрафов

Правительство Украины инициирует усиление ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, а также за заведомо ложный вызов полиции, «скорой» или аварийных служб. Об этом сегодня, 29 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Отныне, в случае одобрения парламентом, минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8 500 грн.

Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, «скорой» или аварийных служб – он составит от 3 400 до 10 200 грн.

«Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями. До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц – от 34 до 170 грн», – проинформировал Гончарук.