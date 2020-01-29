Провоз налички и взятки: Граждане продолжают нарушать правила пересечения КПВВ на Донетчине

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) одни граждане продолжают попытки переместить наличные с превышением лимита, другие – совершить подкуп пограничников. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, в трех случаях у граждан возникли проблемы, связанные со средствами. «И в каждом из указанных случаев гражданские лица осуществили попытки все же обойти законодательные нормы. Дважды – предоставить пограничникам на КПВВ "Новотроицкое" неправомерную выгоду за пропуск без осмотра транспортных средств в виде карточек пополнения мобильных телефонов, на что пограничники ответили отказами. Данные факты были зафиксированы, вызваны наряды Нацполиции», – говорится в сообщении.

Пограничники напоминают, что попытка предоставления взятки военнослужащим влечет за собой уголовную ответственность.

«В третьем случае, несмотря на новые правила перевозки наличности, утвержденные приказом Минветеранов от 18.11.2019 №92, в автомобиле гражданина, который двигался на выезд на временно оккупированную территорию, общей обзорной группой в составе пограничников и представителей ГФСУ были обнаружены средства в сумме 4700 долларов, 25000 российских рублей и 17000 грн», – рассказали в пресс-службе.

Представителями ГФСУ составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).