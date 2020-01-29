«Социальные офисы»: Где уже работают, а где планируют открыть на Донетчине

В Донецкой области продолжается реализация проектов по созданию «Социальных офисов» в городах, районах и объединенных территориальных громадах (ОТГ). Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Размещение учреждений планируется в существующих зданиях управлений труда и социальной защиты населения путем их реконструкции и проведения капитальных ремонтов или путем реконструкции административных зданий, находящихся на балансе городов и районов области», – говорится в сообщении.

Так, в настоящее время в реализации проекта по созданию «Социального офиса», как самостоятельного учреждения, участвуют 9 городов и районов области:

Дружковка, Мирноград, Авдеевка, Славянск, Бахмут, Доброполье;

Марьинский, Славянский и Мангушский районы.

Также планируют открыть «Социальный офис» в составе Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) еще 4 города и 5 ​​ОТГ:

Мариуполь, Угледар, Константиновка, Покровск;

Соледарская, Северская, Ильиновская, Звановская, Черкасская ОТГ.

Как уточняется, завершена первая очередь строительных работ по реализации проекта «Создание "Социального офиса" в г. Дружковка» на базе УСЗН Дружковского городского совета. «Социальный офис» работает со 2 июля 2019 года.

17 декабря 2019 года состоялось открытие «Социального офиса» в Мирнограде.

В городах Авдеевка, Бахмут, строительные работы продолжаются.

В городе Славянск строительные работы завершены, начата работа по обеспечению учреждения мебелью и компьютерной техникой.

Напомним, Министерство социальной политики Украины в 2020 году введет новую модель социальных сервисов в регионах.