Памятный знак погибшим морякам-пограничникам появился в Мариуполе (Фото)

Сегодня, 29 января, в Мариуполе на территории дислокации Мариупольского отряда морской охраны открыли памятный знак морякам-пограничникам, погибшим во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Почтить память героев, которые ценой своей жизни защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, пришли родственники, военнослужащие и представители муниципалитета. «Благодаря вам, стоящим на защите наших границ, мы сможем мирно жить и развивать нашу страну. Хочу выразить слава благодарности родителям, воспитавшим настоящих героев. Никакими словами нельзя передать боль утраты, когда угасает самое святое – человеческая жизнь», – заявил на мероприятии директор департамента по вопросам безопасности и предотвращения коррупции Григорий Березун.

К его словам присоединился командир Мариупольского загона морской охраны, капитан первого ранга Николай Левицкий. «Сегодня мы собрались, чтобы почтить память погибших героев. Богдан Тищенко, Антон Маслий и Денис Петух погибли, сражаясь и защищая Украину. Мы помним каждого и будем стоять на страже морских границ родного города и страны», – сказал он.

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

После священнослужители освятили памятный знак. Присутствующие возложили к мемориалу цветы. Близкие погибших вышли в открытое море и пустили памятный венок.