На Луганщине будут судить мужчину за подкуп пограничников

На Луганщине завершено специальное досудебное расследование в отношении жителя неподконтрольной украинским властям территории, который предоставлял взятки работникам Государственной пограничной службы за внесение ложных данных о пересечении госграницы Украины гражданами, проживающими на неподконтрольной территории. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении организатора схемы внесения недостоверных сведений о пересечении государственной границы Украины жителями временно оккупированной территории для получения социальных выплат», – говорится в сообщении.

По материалам следствия, мужчина, постоянно проживающий на неподконтрольной территории Луганской области, в течение февраля – апреля 2019 года давал взятки работникам одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины в Харьковской области.

«Подозреваемый предоставил неправомерную выгоду на общую сумму 129 тыс. грн, за внесение в информационную базу ГПС Украины недостоверных сведений о пересечении Государственной границы Украины 42 гражданами, проживающими на временно оккупированной территории области, хотя фактически эти лица границу не пересекали», – сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря недостоверным данным граждане получали социальные и пенсионные выплаты в нарушение требований действующего законодательства.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от следствия он объявлен в розыск и получено разрешение судьи на проведение специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве.

Сейчас досудебное расследование завершено, прокурором отдела прокуратуры Луганской области в суд направлено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение таким лицом действий с использованием служебного положения).

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.