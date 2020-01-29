В «ДНР»: О судьбе задержанного в Донецке местного блогера ничего неизвестно

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области нет никакой информации о судьбе члена «общественной палаты ДНР» Александра Болотина, который был задержан «МВД ДНР» за «публичное разжигание ненависти». Об этом пишут в соцсетях со ссылкой на супругу Болотина Надежду.

«На сегодняшний день, как таковой информации нет… », – пишет Надежда Болотина, уточнив, что уже «подала нужные ходатайства и документы, но ответа пока нет».

Напомним, об исчезновении Александра Болотина в соцсетях сообщили 21 января. На следующий день, сегодня, 22 января, задержание подтвердила его жена.