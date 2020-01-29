В Минске договорились возобновить поиски пропавших без вести на Донбассе

Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске стороны достигли договоренности о возобновлении поиска пропавших без вести. Об этом сегодня, 29 января, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста», – отметила Олифер.

По ее словам, во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решения проблем безопасности – прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установление контроля за границей – является основным для выполнения Минских соглашений. «Мировой опыт урегулирования вооруженных конфликтов показывает, что без установления государством контроля за своей границей достичь мира невозможно», – процитировала Олифер слова Леонида Кучмы.

Она также уточнила, что, к сожалению, ситуация с безопасностью на Донбассе остается сложной – со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжаются обстрелы, в том числе снайперские, а на линии соприкосновения действуют их диверсионно-разведывательные группы. «Договорились продолжить работу для решения блока вопросов безопасности, которые являются ключевыми для Украины и мирового сообщества», – написала Дарка Олифер.

Спикер также напомнила, что сегодняшняя встреча Трехсторонней контактной группы была последней с участием Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау. «ТКГ еще раз поблагодарила посла Сайдика за его работу и поздравила Хайди Грау с началом ее каденции на этом посту», – рассказала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ.