Строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске: Глава Донетчины рассказал о планах

Проект строительства в Краматорске областной многопрофильной больницы III уровня – амбициозный и дорогой. С таким объемом финансирования область сама не справится. Поэтому с предложениями его поддержать власти намерены обращаться к государству и международным партнерам. Об этом сегодня, 29 января, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Глава области обсудил перспективы такого строительства с делегацией Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС). «Отметил, что многопрофильная больница – проект крайне важный для области. Ведь в результате российской вооруженной агрессии против Украины медицинские заведения III уровня остались на временно оккупированной территории. Конечно, за 5 лет область сделала определенные шаги для наращивания утраченных мощностей, но этого недостаточно. Больница в Краматорске должна стать своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку», – написал Кириленко.

По его словам, предполагается, что стационарная помощь будет оказываться в 19 отделениях терапевтического и хирургического профиля с общей мощностью 600 коек. Консультативное отделение будет иметь возможность принимать до 600 посетителей в смену.

На базе стационарных отделений планируют разместить клинические кафедры Донецкого национального медицинского университета. Для студентов, которые будут проходить медицинскую практику, и медперсонала построят общежитие на 100 мест. Кроме того, на территории медицинского городка планируют разместить жилой комплекс на 50 квартир для медработников и гостиницу на 100 мест для тех, кто будет посещать пациентов больницы.

«Мы уже сделали первые шаги: разработали проектно-сметную документацию стадии "Проект" и заключили договор на выполнение экспертизы; Краматорский городской совет отвел земельный участок площадью 18 гектаров . Проект амбициозный и дорогой. Ориентировочная стоимость – 281 млн евро. С таким объемом финансирования область сама не справится. Поэтому с предложениями его поддержать будем обращаться к государству и международным партнерам», – добавил председатель ДонОВГА.

Кириленко уточнил, что глава офиса ЮНОПС в Украине, руководитель программ ЮНОПС в Европе и Центральной Азии Ирина Саакян-Веттер подтвердила готовность команды ЮНОПСа помочь ДонОВГА найти доноров для реализации этих планов. «На первой стадии сотрудничества договорились о необходимости проведения международной экспертизы предложенного проекта», – резюмировал Павел Кириленко.

Как сообщалось ранее, принципиальное отличие будущей областной больницы от тех, которые существовали в области раньше, – целостный комплекс. Все подразделения будут объединены под одной крышей. На территории больницы также будет 2 вертолетных площадки.