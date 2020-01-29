На Донбассе беспилотник ОБСЕ зафиксировал гаубицы и танки НВФ за линией разведения

На Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) разместили военную технику с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения. Так, зафиксированы буксируемые и самоходные гаубицы и десятки танков у населенных пунктов Белое, Голубовка (до переименования – Кировск), Новоселовка. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на данные ОБСЕ.

«В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 28 января 2020 года обнародована информация, что 26 января БПЛА малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал 4 буксируемые гаубицы (Д-30, 122 мм), 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) у населенного пункта Белое, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка. В этот же день БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал один танк (Т-64) и один вероятно миномет (неустановленного типа) у населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое», – сказано в сообщении.

Кроме того, на следующий день наблюдатели СММ зафиксировал 3 буксируемые гаубицы (Д-30) в Новогригорьевке. Вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Также, 23 января с помощью воздушного наблюдения зафиксировано 49 танков (неустановленного типа) на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка. «Указанное вооружение размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения», – подчеркивается в сообщении.