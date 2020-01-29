Грипп в Украине: Превышен эпидпорог

Врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Оксана Кошалко заявила, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом она сообщила сегодня, 29 января, во время брифинга, передает «РБК-Украина».

По ее словам, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%. «В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение достаточно незначительное, 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей», – заявила она.

При этом она добавила, что в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях. «Есть три региона находящихся уже на среднем эпидемическом уровне активности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодня у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа на территории почти всей Украине. Преобладают в циркуляции вируса гриппа типа А, H1, N1», – добавила Кошалко.

Напомним, что сезонная вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) стала причиной приостановки учебного процесса в ряде областей Украины. Так, по состоянию на вчера, 28 января, карантин объявлен в Донецкой области в 59 школах, где полностью остановлено обучение, а в 9-ти школах – частично. Также все школы и садики Северодонецка ушли на карантин. Ожидается, что образовательный процесс возобновится через неделю. Отметим, что с 28 января на карантин закрыта и опорная школа в Новопскове.