С факелами и пулеметом: В честь героев Крут в Славянске организовали локацию-реконструкцию (Фото)

Сегодня, 29 января, в Славянске состоялась акция «Помни о героях Крут», посвященная 102-летию битвы под Крутами.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», на центральной площади города прошел памятный митинг, работал «свободный микрофон». Минутой молчания участники почтили память героев Крут и всех погибших воинов за Украину. В память о земляках, погибших в зоне АТО / ООС, был установлен стенд с фотографиями героев.

Исследователи Ассоциации военно-исторического наследия «Плацдарм» обустроили интерактивную локацию. Как рассказал «Донецким новостям» руководитель Ассоциации Алексей Юков, участники – молодежь Славянска, учащиеся и студенты учебных заведений города. Реконструкторы одеты в аутентичную военную форму УНР и использовали оружие того времени.

«Реконструкторы состоят в поисковом отряде "Плацдарм" или занимаются в нашем бойцовском клубе "Боец". Реконструктором может стать любой желающий. Есть возрастные ограничения, не бывает же солдат 8 лет. Желательно, конечно, с 18 лет, чтобы ребенок был уже совершеннолетним», – пояснил Юков.

«Оружие обезврежено, бойки спилены. Это сейчас просто муляжи. Оно было частично найдено во время нашей экспедиции в Ивано-Франковскую область. Там мы находили винтовки времен Первой мировой войны и их уже применяем для реконструкции как муляжи. Все остальное оружие (в том числе периода Второй мировой войны) было поднято на территории Донбасса», – продолжил руководитель АВИН «Плацдарм».

Алексей Юков

Юков рассказал, что в Донецкой области также 100 лет назад шла борьба за украинизицию. «Были красные гайдамаки и, в частности, была славянская группа красных гайдамаков. Они освобождали Украину от большевиков, красными гайдамаками были и жители Донбасса. Это была элита украинского войска. Форма сегодняшних реконструкторов – часть оригинальных предметов, а часть – практически точные копии формы того периода», – сказал он.

Любители пофотографироваться могли сделать фото на память с реконструкторами и пулеметом Максима, который был найден поисковиками во время раскопок на территории Донецкой области.