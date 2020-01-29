Разведение сил на Донбассе: Стороны обсуждают дополнительные участки

Рабочая группа по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) сегодня, 29 января, на переговорах в Минске продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Об этом сообщила журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, передает «БелТА».

По ее словам, эта тема будет на повестке дня и на следующем заседании, которое планируется 12 февраля.

Сегодняшнее заседание ТКГ и ее рабочих групп, по словам спецпредставителя, были ориентированы в основном на имплементацию итогов «Нормандского саммита» в Париже. Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, Хайди Грау отметила, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. «Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов, главной причиной остаются мины», – сказала она.

Дипломат призвала стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и усилению противоминной деятельности. Она подчеркнула необходимость обеспечить безопасность и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату. Все это является ключевыми условиями для предупреждения гражданских жертв и для мирного решения конфликта.

Гуманитарная подгруппа сконцентрировалась на теме пропавших без вести. «До сих пор остается открытым вопрос предоставления полного и безусловного доступа ко всем удерживаемым лицам Международному комитету Красного Креста, а также другим международным организациям, как было согласовано лидерами "Нормандской четверки"», – добавила дипломат.

В центре внимания экономической рабочей группы сегодня были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения. Обсуждались выплаты пенсий и мобильная связь.

Политическая подгруппа продолжила дискуссию по вопросам, связанным с особым статусом ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), а также с имплементацией «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.