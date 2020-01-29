На Донетчине будут судить 4 женщин за участие в «референдуме ДНР»

В Донецкой области будут судить 4 бывших «членов избирательных комиссий» по проведению незаконного «референдума» о создании «ДНР». Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года четверо женщин, проживающих в городах Константиновка и Славянск, дали добровольное согласие на участие в подготовке и проведении незаконного «референдума» о создании «самостоятельного государства ДНР». Две из них уже имели опыт в проведении выборов различных уровней.

«Занимая должности членов так называемых участковых избирательных комиссий, злоумышленницы обеспечили проведение незаконного референдума, что в дальнейшем стало основанием для создания псевдореспублики "ДНР"», – говорится в сообщении.

Женщины обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях досудебное расследование завершено.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.