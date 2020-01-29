На Луганщине военных-контрактников подозревают в торговле оружием

В Луганской области трем участникам организованной группировки объявили о подозрении в торговле оружием в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Уточняется, что завершено досудебное расследование в отношении организованной группировки, которая специализировалась на торговле военными средствами поражения в зоне ООС. В состав группы входили двое военнослужащих-контрактников и их сообщник – житель Луганщины. Злоумышленники занимались на территории региона масштабной незаконной продажей оружия и боеприпасов, похищенных из воинских частей.

Сотрудники СБУ задокументировали факты факты продажи 22 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 600 г тротила, 40 гранат РГД-5 и Ф-1, более 5 тыс. патронов калибра 7,62 мм, а также 31 подрывного устройства к гранатам.

Оперативники спецслужбы задержали участников группы в начале августа прошлого года вблизи Северодонецка во время очередной попытки продать оружие.

Сейчас троим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.