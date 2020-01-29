Грозит 15 лет с конфискацией: На Луганщине взяли под стражу «народного милиционера ЛНР»

На Луганщине взяли под стражу участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается участнику НВФ «ЛНР» было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

«28 января 2020 года Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

По данным следствия, житель неподконтрольного Луганска, вступив в ряды «11 батальона территориальной обороны "Атаман" 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», в течение 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном сопротивлении силам и средствам АТО. В частности, заступал на боевое дежурство на незаконно созданных НВФ блокпостах, проводил надзор за перемещением военной техники и боеприпасов подразделений НВФ.

«За прохождение "военной службы" гражданин Украины ежемесячно получал денежное вознаграждение», – отмечается в сообщении.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.