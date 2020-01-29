Гуманитарные организации посчитали, что на помощь Донбассу им нужно $158 миллионов

Сегодня, 29 января, координатор системы Организация Объединенных Наций (ООН) и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани обратилась с просьбой о выделении 158 млн долларов США для оказания гуманитарной помощи и обеспечения защиты 2 млн самых незащищенных людей в пострадавших от конфликта районах на востоке Украины в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В прошлом году мы стали свидетелями ряда важных событий: возобновление переговоров в "нормандском формате", разведение сил на нескольких участках и ремонт деревянного пешеходного моста на пункте пропуска "Станица Луганская", которые создали положительную динамику, которая, возможно, будет способствовать достижению длительного мира. Однако конфликт на востоке Украины все еще не прекращается и продолжает влиять на жизнь невинных граждан, что приводит к значительным гуманитарным потребностям», – заявила Лубрани.

По ее словам, сейчас для того, чтобы 3,4 млн человек в пострадавших вследствие конфликта районах имели достойную жизнь, им необходимы гуманитарная помощь и защита. «Мы все еще надеемся на лучшее относительно достижения политического прогресса, но до тех пор, пока он не достигнут, жители Донбасса полагаются на нас», – добавила она.

Как уточняется, ООН и гуманитарные партнеры работают на Донбассе с 2014 года и за этот период мобилизовали мероприятия помощи и защиты общей стоимостью более полмиллиарда долларов США. Ежегодно гуманитарные организации оказывают помощь и услуги в сфере защиты более 1 млн людей по обе стороны линии разграничения.

Сегодня был представлен План гуманитарного реагирования. Это комплексный план первоочередных мероприятий, является дорожной картой для 56 партнеров – учреждений ООН, национальных и международных неправительственных организаций – для оказания помощи 2 млн самых незащищенных мирных жителей в 2020 году. Планом предусмотрено предоставление помощи в секторах образования, продовольствия, здравоохранения, защиты, жилья, водоснабжения и санитарии.

«Пока не прекратятся боевые действия, гуманитарные нужды будут оставаться значительными. Итак, наши меры реагирования играют ключевую роль в спасении жизней и обеспечении помощи громадам. Мы благодарны донорам за постоянную поддержку. Но просим увеличить финансирование, ведь План, который мы сегодня представляем, может изменить ситуацию к лучшему только при наличии необходимых средств», – резюмировала Оснат Лубрани.

Напомним, ранее Миссия Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине заявляла, что более 3,4 млн жителей Донбасса нуждаются в помощи и защите, а каждый 12-й из тех, кому требуется помощь на востоке Украины, – это человек с инвалидностью. А также, что из-за вооруженного конфликта у трех из четырех жителей Донбасса наблюдаются симптомы психологических расстройств. И что конфликт на востоке Украины разрушительно влияет на систему здравоохранения, которая на данный момент не способна удовлетворять потребности пострадавших людей.