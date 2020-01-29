Украинцы назвали главные беды страны, – опрос

Главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, являются коррупция и война на Донбассе. Таковы результаты общенационального исследования* Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова, опубликованного сегодня, 29 января.

При этом голоса граждан распределились таким образом, что каждую из проблем в качестве главной назвали по 69% респондентов.

Засилье олигархов в экономике выделили 31% опрошенных. Отсутствие профессионалов во власти считают проблемой 25% украинцев. Еще 25% препятствующей развитию страны проблемой назвали миграцию и выезд трудоспособного населения из страны.

* – Прим. – Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.