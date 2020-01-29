На Донетчине в 2020 году продолжат восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома

На Донетчине в 2020 году продолжатся работы по восстановлению пострадавших от обстрелов жилых домов, расположенных в прифронтовой зоне. Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания по подведению итогов работы по вопросам гражданской защиты населения области за 2019-й и основных направлений работы на 2020 год, сообщает сегодня, 29 января, пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, по словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, восстановление поврежденного жилья является первоочередным вопросом, поэтому он настаивает на своевременном и качественном выполнении задач по сбору и обработке информации об объемах и характере разрушений жилого фонда.

Он также обратился к руководителям городов и районов области, чтобы они активизировали работу по созданию и пополнению объектовых и местных материальных резервов.

«Вы четко должны понимать, что в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере гражданской защиты именно эти виды резервов являются основным источником материальных ценностей для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций объектового и местного уровней. Поэтому уделите, пожалуйста, особое внимание решению этого вопроса», – подчеркнул Филашкин.

Как отметил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Игорь Бойко, продолжение работ по восстановлению жилья продолжится и в 2020 году. По его словам, а счет материальных ценностей регионального материального резерва на общую сумму 22,3 млн гривен проведены восстановительные работы по 1 393 адресам, из которых 16 – объекты инфраструктуры (лечебные учреждения, учреждения образования).

В частности, уточнил Бойко, в Бахмутском районе проведены работы по 203 адресам, из них 8 объектов инфраструктуры; в Марьинском районе – по 582 адресам, из них 3 объекта инфраструктуры; в Авдеевке – по 507 адресам; в Торецке – по 33 адресам, из них 3 объекта инфраструктуры; в Волновахском районе – по 54 адресам, из них 2 объекта инфраструктуры; в Ясиноватской РГА (село Опытное) – по 14 адресам.