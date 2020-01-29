Стало известно, у кого на Донетчине была самая высокая зарплата в декабре

Средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций Донетчины в декабре 2019 года составила 13 177 грн*. По сравнению с ноябрем 2019 года средний уровень оплаты труда увеличился на 12%, по сравнению с декабрем 2018 года – вырос на 16,6%. Об этом сегодня, 29 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Как пояснили в ведомстве, значительное повышение зарплаты в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем в значительной мере связано с начислением единовременных выплат, которые осуществляются, как правило, за последний месяц года. В частности, вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и другие.

По данным статистики, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11,8%, по сравнению с декабрем 2018 года – на 9,8%.

Номинальная зарплата в декабре 2019 года превышала в Донецкой области средний показатель по Украине (12 264 грн) на 7,4%. Однако, регион уступил традиционное второе место Киевской области где средняя зарплата составила 13 259 грн (самым высоким уровень оплаты труда в декабре был в Киеве – 18 869 грн, самым низким – в Черниговской области, где он составил 8 851 грн).

Так, согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в декабре 2019 года были работники:

сферы государственного управления (20 526 грн);

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (18 242 грн);

финансовой и страховой деятельности (18 052 грн);

металлургического комплекса (17 334 грн);

машиностроения (17 129 грн).

Превысила средний показатель по области декабрьская зарплата также работников:

угольной промышленности (14 582 грн);

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (14 472 грн);

строительства (13 477 грн);

торговли (13 272 грн).

Была ниже, чем в среднем по области, но превысила 10 тыс. грн декабрьская зарплата работников:

транспорта (12 957 грн);

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (12 190 грн);

легкой промышленности (11 311 грн);

пищевой промышленности (11 280 грн).

От 8,1 до 9,3 тыс. грн составила средняя зарплата работников здравоохранения и оказания социальной помощи (9 314 грн), образования (8 533 грн), сельского хозяйства (8 066 грн).

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.