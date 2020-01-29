Потребительская корзина селян: Сколько тратят и на что откладывают на Луганщине (Видео)

Люди в селах Луганской области живут, как могут. А о потребительской корзине, в которую кроме еды входят одежда, бытовая химия, проезд и коммуналка, – здесь и не вспоминают.

Так, от села Скарговка (Кременской р-н) по разбитой дороге до города 40 км . И это расстояние для местных измеряется деньгами, не предусмотренными семейным бюджетом. Жительнице села Натальи, чтобы добраться с детьми до Рубежного, надо готовить несколько сотен гривен. «Летом в конце августа перед тем, как надо сына в училище. Вот сына в садик, дочку в школу. Чтоб все выезжали. 100 грн в одну сторону до Рубежного. А доехать до Кременной так это с пересадками получается 150 грн», – говорит она.

Хоть семь и молодая, и трое детей, но о театре и кино даже не думают. «Для себя мы трусы, носки покупаем. А так мы только детворе покупаем. А себе, если что и покупаем, то в основном в Рубежном на секонд-хендах», – делится Наталья.

Единственное, по словам супругов, что придает уверенности – собственное хозяйство. Потому что без запасов на зиму не оставит. «Грибы, морковка, свекла, картошка, компоты. Тут и сало, и огурцы, и помидоры. На счет этого дела мы не жалуемся. Огороды есть», – добавляет муж Натальи.

Селяне на этом и экономят, но сэкономленное идет на другое.

В селе Булгаковка (Кременской р-н) в магазинах, хотя и редко, но что-то покупают. «Можно час сидеть и никого нет. А можно и полдня просидеть. У людей денег нет. Идут просят в долг», – говорит продавец.

Здесь среди товаров – киви, ликеры и колбасы. Владелица, она же и продавец говорит, что иногда местным, которых здесь три сотни, хочется праздника, но шикуют не часто. «Просят нас, бывает, мы привозим. Дают нам рецепт и мы им привозим. А что делать, мы же ездим налоги платить», – рассказала она.

В селе Нова Астрахань (Кременской р-н) в основном живут пенсионеры. Екатерина живет на одну пенсию. Скота держит не много. «Получила 2300 пенсии, 2200 отдала за газ. Сто гривен осталось. Вот как так мы живем в деревне. Мы живем. А что я буду держать? Вот 10 кур и собака, и две кошки», – сказала женщина.

Пенсионерка добавляет, что едва тянет содержание кур. Помог бы город, но хозяйничать на нем ей, пожилой женщине, не по силе. «А что тут курица – кабан?. Она год растет и вырастит два килограмма. Покупаем все. 15-17 грн стоит буханка хлеба», – рассказала Екатерина.

В соседнем районе жительница поселка Михайловка Вера направляется домой от магазина 2 км пешком. Если сравнить с городом, то, по словам женщины, цены в этом магазине завышены. «Печенье, хлеб, конфеты и булка хлеба – 104 грн ровно за все. Мы уже ничего не держим, осталось только жить на пенсию», – поделилась она.

Женщина утверждает, что поездка в супермаркет, к врачу, даже в аптеку для сельского жителя стоит гораздо больше. «А как? Денег не хватает. Машины нет, чтоб туда поехать и никогда ее не было. А чем туда ехать? Автобусы, сегодня вот с Астрахани хотела поехать, не ходит в среду вообще до Рубежного. Мы не доедем, так как сегодня нет автобуса. А так тоже дорого», – добавляет Вера.

Источник: ТК «Донбасс»