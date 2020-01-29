В России хотят ввести в Конституцию термин «верховный правитель» вместо «президент»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина «президент» на «верховный правитель» новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российское РИА «Новости».

«В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (по поправкам в основной закон, – прим.) поступает очень много предложений, в этом и заключается цель дискуссии – собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (предложения, – прим.) будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии» – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу предложения переименовать в Конституции России «президента» страны в «верховного правителя».

Он добавил, что это «новая инициатива, президент Путин ничего не думает по этому поводу». «Там очень много разных предложений. У нас в Конституции написано "президент России"», – отметил Песков.