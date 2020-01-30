Медведев, Абхазия, Донбасс: Политолог назвал основные причины отставки куратора «Л-ДНР» Суркова

Отставка помощника президента РФ Владислава Суркова, курирующего украинское направление и «Л-ДНР», связна с несколькими основными причинами. О них рассказал политолог Владимир Фесенко.

Он напомнил, что информация об отставке Суркова появлялась неоднократно. «И сейчас его возможный уход объясняется и с тем, что он исторически достаточно тесно был связан с командой Дмитрия Медведева», – предположил Фесенко.

Также уход советника президента РФ политолог связывает с провалами в работе. В частности, по кураторству Абхазии (часть Грузии, неподконтрольная данному государства). «Это Абхазия. Там были президентские выборы, выборы, судя по всему, сфальсифицированы. И это привело к всплеску протестов. И президент Абхазии, которого поддерживал Сурков, вынужден был уйти», – напомнил эксперт.

Были претензии к Суркову и по украинскому направлению, о чем как раз говорил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «А Чеснаков – это тайный голос явного Суркова. Сурков часто молчит, а вместо него тезисы озвучивает Чеснаков. Чеснаков – ближайший помощник Суркова. Он официально в администрации президента РФ не работает, но неформально выполняет различные функции Суркова – и по Донбассу (он часто бывает в Донецке) и в контроле за Минскими переговорами (потому что Сурков курирует Минские переговоры)», – пояснил Фесенко.

«И когда Чеснаков сказал, что Сурков уходит якобы из-за смены курса на украинском направлении, у многих возникло удивление. Причем и в Украине, и в России: "А где изменение политики? Что-то мы его не видим"», – рассказал Фесенко.

Он признает определенную позитивную динамику в украино-российских отношениях: обмен пленными, договоренности по транзиту газа на выгодных для Украины условиях, установлен контакт между президентами России и Украины – «нет прежней враждебности, которая была между Путиным и Порошенко». Но кардинальных изменений, в частности по Донбассу, политолог не видит.

«А что изменилось по Донбассу? Вот перемирие, вроде бы, а ситуация с военными действиями на Донбассе, с погибшими, ранеными почти не изменилась по сравнению с декабрем. В переговорах – да, есть некоторые продвижения вперед. "Устаканивают" новые пункты разведения войск, возобновились переговоры о следующем обмене. Но по всем принципиальным вопросам у нас кардинальные разногласия: это статус ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, – ред.), вопрос контроля над границей и пр. Никаких принципиальных изменений», – подчеркнул Фесенко.

Также, по мнению политолога, вброс информации об уходе помощника президента РФ – это отражение тактических разногласий между «башнями Кремля», а именно между Сурковым и предположительно новым куратором «Л-ДНР» – Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента РФ.

«Позиция Суркова – ничего не менять. Либо Украина соглашается на капитулятивный вариант реализации Минских соглашений, т.е. неограниченная автономия "Л-ДНР" при патронате Москвы (Москве они будут подчиняться больше, чем Киеву, но Киев за все будет платить, но для нас это неприемлемо). Либо все остается так, как сейчас. И это не замораживание конфликта, а его сохранение конфликта в его нынешней форме как инструмента давления на Украину, отсутствие гибкости по отношению к Украине (в частности, у Суркова была жесткая позиция в отношении Зеленского)», – пояснил Фесенко.

У Дмитрия Козака, по мнению эксперта, более гибкий подход, но с определенными рисками для Украины. «Козак более гибкий и конструктивный, он готов искать компромисс (в отличие от Суркова)», – заключил Фесенко.

Как сообщалось ранее, помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. Но официального указа об этом пока нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.tv»