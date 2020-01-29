В Украине увеличивают штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

В Украине правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Кабинет министров одобрил соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Согласно законопроекту, изменениями предусмотрено, что минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8 500 грн», – говорится в сообщении.

Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, «скорой помощи» или аварийных служб. Он составит от 3 400 до 10 200 грн.

Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другим опасным событиям с тяжелыми последствиями.

Изменения заработают после принятия законопроекта парламентом.

Как отмечается, до этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц – от 34 до 170 грн.

«Такого "наказания" недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению безопасности правил. Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей», – прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, правительство пока прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других.