От пингвина, которому около 100 лет, до космонавта: В музее Рубежного выставили старинные елочные игрушки (Видео)

В музее Рубежного (Луганская обл.) выставили коллекцию ретро-игрушек. По ним рассказывают историю предыдущего века.

Как рассказала директор Рубежанского городского музея Ольга Старикова, этим отечественным игрушкам полвека. Самые старые украшения – нераскрытый бутон розы из стекла и пингвин, которому около 100 лет. «Вот 25 копеек. Не билось оно и для ребенка было. Из папье-маше, клея и ткани вот делались вот такие», – сказала она.

Специалист утверждает, что серпантин на елке тоже аутентичный. Длинные ленты тонкой бумаги сохранили целостность и цвет. У кого-то они пролежали три поколения. Украшений периода после Второй мировой войны начали делать много. И на них отразилась идеология того времени. «Если мы возьмем период хрущевской оттепели, то это были игрушки овощи и фрукты, ну, там кукуруза, перчик. Космонавт в шлеме и скафандре – это тот период, когда первый спутник был запущен. Потом Гагарин в космос полетел», – рассказала директор музея.

Работники заведения удивляются, на сколько раньше были яркие краски и причудливые формы. И одновременно украшения были безопасными. «Старые игрушки отличались тем, что толстое стекло и экологически чистые всевозможные краски. То есть ребенку можно было дать в руки», – объясняет Ольга Старикова.

На дереве вместо гирлянд – стеклянные бусы. А это – раритет. «После Второй мировой войны не было в Украине особенно больших каких-то украшений. Украинские женщины в селах вместо бус, потому что не было и нельзя нигде было приобрести и сделать, они как-то добывали вот такие стеклянные бусы и вешали как украшение. И мы можем видеть старые фотографии послевоенного периода, где мы можем видеть женщин с этими бусами», – говорит директор музея.

Экземпляры выискивали несколько лет по всей области. В подборке есть игрушки из семейных коллекций. Одни найдены на антресолях, другие на блошиных рынках, а также некоторые спасены со свалок. Музейщики объясняют, что выбрасывать древние украшения нельзя. «То, что венчает эта звезда, она пятиконечная, времена меняются. Хотя в рождественскую елку вешали Вифлеемскую звезду, шестиконечную. Но это традиции. Проходит время, они меняются, интерпретируются, но все-таки остается главное ощущение праздника», – сказала заведующая выставки Светлана Дарашкевич.

Вглядываться в маленькую елку в центре зала из 20-го века можно долго. Музейщики уверены, что каждое украшение – это капсула времени, которая рассказывает об обществе, нужно только присмотреться.

Источник: ТК «Донбасс»