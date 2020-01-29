Украинцы негативно относятся к импорту электроэнергии из России, – опрос (Видео)

Покупать электроэнергию в России – значит, рисковать безопасностью Украины. Такое мнение большинства украинцев. Социологическая группа «Рейтинг» изучила, как люди относятся к импорту киловатт из РФ, и сегодня, 29 января, обнародовала результаты исследования.

Социологи в период 18-23 декабря опросили в формате личного формализованного интервью (face-to-face) 2000 респондентов возрастом от 18 лет и старше.

«Вопрос импорта электроэнергии из других стран критично воспринимается опрошенными. Несмотря на то, что в целом в вопросе импорта из Европы и Беларуси преобладает позитивно-нейтральная позиция (26-29% – положительно, 27-30% – нейтрально), критиков по сравнению с вопросом импорта газа, или нефтепродуктов больше (35-37%). По импорту электроэнергии из России – тех, кто негативно относится к этому, – 55%. Только 18% оценивают это положительно, 21% – нейтрально», – говорится в результатах исследования группы «Рейтинг».

Почти 2/3 опрошенных не поддерживают решение о возобновлении импорта электроэнергии из России, 29% – поддерживают.

«Вопрос оценки импорта энергоносителей из России с точки зрения национальной безопасности определенным образом разделяет респондентов: около 40% считают это угрозой, почти столько же – нет», – отмечают социологи.

Как передает телеканал «Украина», в октябре прошлого года, благодаря поправке главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, страна начала импортировать российские киловатты. Он сам, согласно этому же опросу, возглавил антирейтинг руководителей энергетической отрасли.