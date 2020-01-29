КПВВ «Гнутово» – КПП «Октябрь»: Для разведения сил предлагают пока один участок

Одним из предложенных для нового разведения сил и средств на Донбассе является участок в районе КПП «Октябрь» – КПВВ «Гнутово». Об этом со ссылкой на представителя «ДНР» в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Наталью Никанорову сообщает российское РИА «Новости».

«На данный момент реальный процесс обсуждения, по сути, только начался. Координатор от ОБСЕ, обобщив предложения сторон, отметил, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово"», – говорится в заявлении Никоноровой.

При этом полпред отметила, что «и это совпадение весьма условно» из-за видения сторонами координат участка. «Здесь важно понимать, что необходимо согласовать пакетом три участка, чтобы перейти к обсуждению плана-графика процесса разведения. Кроме того, мы по-прежнему считаем, что вся эта работа должна вестись в рамках поэтапного разведения сил по всей линии соприкосновения», – сказала Никонорова.

Напомним, что, как заявила спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, рабочая группа по безопасности ТКГ сегодня, 29 января, на переговорах в Минске продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств.