Пограничники показали, как проверяют навыки собак, служащих на КПВВ Донетчины (Фото)

В Донецкой области в течение нескольких дней пограничники проверяли навыки и тренировали на ловкость собак, несущих службу на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» и «Новотроицкое». Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Именно благодаря служебным собакам пограничников, обученных на поиск оружия, боеприпасов и наркотических веществ, происходит большинство реализаций. Только за предыдущий день нос четырехлапого в двух случаях почувствовал перемещение гражданским лицом небольших партий каннабиса через КПВВ "Новотроицкое", а сегодня – перемещение 10 охотничьих патронов. Ранее же навыки натренированных собак неоднократно помогали выявлять оружие, которое пытались переместить лица через линию разграничения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря постоянным тренировкам и проверкам навыков служебных собак, удается добиваться хороших показателей.

Так, служебных собак на КПВВ «Гнутово» и «Новотроицкое» проверяли по очереди, чтобы не отрывать от службы, с помощью сокрытия запахоносителей в условиях, максимально приближенных к реальным. Животные должны были найти тайник и в своей манере (голосом или выполнением команды «сидеть») указать на находку, с чем и справились.

Фото: Донецкий погранотряд

Кроме этого, как уточняется, пограничный пес и пограничник должны работать слаженно, чтобы кинолог мог направить четырехлапого на осмотр транспортного средства, лица и его вещей, грамотно направить и максимально эффективно осуществить поиск запрещенного и даже опасного в районе проведения операции Объединенных сил.