47 шагов: Украина готова участвовать в европейском «Зеленом соглашении» (Видео)

Украина вместе со всей Европой готова заботиться об окружающей среде. ЕС предлагает «Зеленое соглашение», а украинское правительство берется за «Зеленый переход». Речь об одном и том же – попытке остановить глобальное потепление и экологические катастрофы, передает телеканал «Украина».

Европейцы стремятся стать первым климатически нейтральным континентом, чтобы промышленность не уничтожала природу. И представляют новый курс – «Зеленое соглашение», которое включает 47 шагов. Это и изменения в законодательстве. А еще по-новому должны заработать промышленность, энергетика, сельское хозяйство. Например: выращивать овощи без синтетических удобрений и антибиотиков, пересесть на электрокары, развивать железную дорогу и морские порты, высаживать новые леса и др. А еще нужно больше станций «зеленой» энергетики и бережное расходование ресурсов.

Уже через 30 лет в европейском воздухе должно быть минимум вредных веществ.

«Посмотрите только на засуху и наводнения, пожары и жару, повышение уровня океана, экстремальные погодные условия. Все это случалось и раньше, но не так часто», – обратила внимание в Давосе на Всемирном экономическом форуме Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии.

Если ничего не делать, то по мнению экспертов, через 10 лет глобальное потепление уже не остановить. На планете потеплеет на 6 градусов.

Бороться за чистый воздух готова и Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук после визита в Совет Ассоциации Украина-ЕС. «Наша амбиция – трансформировать страну в сильную конкуренту экономику с цифровизованой и энергоэффективной промышленностью, высоко развитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей», – сказал он.

Участие Украины в «Зеленом соглашении» может повлиять не только на природу, но и на отношения со всей Европой.

«Это будет влиять на Украину положительно экономически, украинские предприниматели и производители смогут подтверждать качество своей продукции, которая будет иметь незначительное содержание выбросов СО 2 . Это значит, что украинская продукция также будет становиться конкурентоспособной на международной арене», – комментирует директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

А еще «Зеленое соглашение» – это дополнительные поступления для страны. Бюджет всей сделки – один триллион евро. И мы можем надеяться на инвестиции. Единственное условие – направить их на экологию.

«Для Украины, безусловно, важны 2 ключевых аспекта. Реконструкция, модернизация тепловых электростанций, чтобы уменьшить выбросы СО 2 (т. е. проекты по декарбонизации). И продолжение реализации проектов по возобновляемым источникам энергии. В дальнейшем – это и налоги, и рабочие места», – отмечает энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Выполнить все требования «зеленой сделки» Украине будет трудно. «Все это возможно сделать. Прежде всего, необходимо изменить всю модель украинской экономики, модель государственного управления. Реализация "Зеленой сделки" возможна только в условиях роста благосостояния граждан, конкурентоспособности экономики и роста ВВП не менее 6-7% ежегодно», – акцентирует Владимир Омельченко, директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова.

Главный вызов для Украины – достичь европейского уровня развития альтернативной энергетики. В Норвегии почти 100% киловатт в энергосистеме – «зеленые». В Украине – только 4%. Главная надежда тех, кто развивает эту сферу. И государство должно поддержать строительство станций. Без этого выполнить «Зеленое соглашение» Украина не сможет.