Действия в обороне: На Луганщине десантники отработали мастерство (Фото)

Личный состав одного из подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады на Луганщине на местном полигоне провел активную подготовку боевого мастерства. В частности, отрабатывали действия в обороне. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Среди учебных приоритетов: тактическая медицина, тактика ведения боя и взаимодействие с бронетехникой, совершенствования командной работы. Каждый элемент подготовки десантники учатся выполнять на максимальной скорости. От этого потом может зависеть их жизнь.

Между тем экипажи боевых машин отработали нормативы загрузки и разгрузки боекомплекта БМП-1.

«Замысел тренировки был таким: расчет крупнокалиберного пулемета ДШК заметил передвижения сил противника и передал сигнал бронегруппы, которая с десантом внутри выдвинулась на помощь. Задача десанта состоит в том, чтобы как можно быстрее высадиться из БМП-1 и, передвигаясь перебежками, захватить укрытия и приготовиться к отражению атаки. Процесс высадки прикрывали огнем как расчет ДШК, так и боевой машины пехоты. Впоследствии начали подниматься группы мишеней, которые десантники без труда "скосили"»», – такова легенда учений.