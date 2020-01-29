На Донетчине долги по зарплате шахтерам выросли на 30,2%

В Донецкой области задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2020 года составила 565,5 млн грн, или 18,6% всех долгов по ее выплате в Украине (3 млрд 34,4 млн грн)*. В течение декабря 2019 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 2,9% (на 16,6 млн грн), а по сравнению с 1 января 2019 года увеличилась на 21% (98,2 млн грн). Об этом сегодня, 29 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, невыплаченная зарплата эквивалентна 11,9% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь 2019 года (в среднем по Украине – 3,3%).

«Сокращение задолженности в целом по области в декабре обеспечено за счет выплат работникам экономически активных предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (долги уменьшились почти в 7 раз: с 70,3 млн грн до 10,2 млн грн), в то время как задолженность работникам экономически активных предприятий угольной промышленности увеличилась за месяц на 43,3 млн грн, или на 30,2%», – сказано в сообщении.

Задолженность на всех экономически активных предприятиях области составила на 1 января 2020 года 493,7 млн грн, или 87,3% всех долгов. Это на 3,2% меньше, чем было на 1 декабря 2019 года, однако, на 20,6% больше, чем было на 1 января 2019 года.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение декабря уменьшились также на 3,2% и на 1 января 2020 года составили 468,1 млн грн, или 94,8% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Самой большой стала задолженность работникам экономически активных предприятий машиностроения, которая на 1 января 2020 года составила 225,7 млн грн.

Как отмечается, долги по зарплате работникам экономически активных предприятий угольной промышленности составили 186,6 млн грн, что больше, чем было на 1 января 2019 года, в 2,4 раза.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.