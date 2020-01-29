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В Мариуполе иномарки не поделили прекресток: Одного из пострадавших госпитализировали (Фото)

29.01.20 23:16
Фото: DTP.mariupol
Фото: DTP.mariupol

Сегодня, 29 января, в Мариуполе в районе торгово-развлекательного центра (ТРЦ) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с двумя пострадавшими. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, авария случилась вечером на пересечении бульвара Шевченко и улицы 9-й Авиадивизии. «По предварительной информации, водитель автомобиля Хонда, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Шевроле, который двигался по главной», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 2 пассажира «Шевроле». Одного из пострадавших госпитализировали в больницу.

Фото: DTP.mariupol

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