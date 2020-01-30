По четыре паспорта: Эксперты рассказали, к чему привела «независимость» Приднестровья

За почти 30 лет существования «Приднестровской молдавская республики» данный регион Молдовы пришел в упадок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказал старший аналитик центра «Новая Европа» Леонид Литра, который долгие годы занимается приднестровским вопросом.

Прежде всего, в регионе существенно сократилась численность населения. «Если в начале конфликта (в 1990 году) в Приднестровском регионе проживало порядка 600 тыс. чел., сегодня официально – 460 тыс. чел., а не официально – 280 тыс. чел., а то и меньше. То есть выехало больше, чем половина населения. Миграция массовая, и в основном не на правый берег Днестра. Кому не удалось поехать на Запад, едет в Россию, Украину», – сказал Литра.

Также отмечается падение экономики, которая полностью зависит от России. При этом Россия существенно инвестировала в «ПМР» до 2014 года, но с началом агрессии в Украине, финансирование Приднестровья сократилось. «В 1992 году ВВП Приднестровья составляло 34% от ВВП всей Молдовы. В 2016 году – это уже 14%, несмотря на то, что сама Молдова демонстрировала очень умеренный экономический рост», – сообщил аналитик.

Тем не менее, поддержка со стороны РФ продолжается. Например, в «ПМР» все также идут бесплатные поставки газа. Правда, эти поставки Россия зачисляет как долг Молдовы, сама же Молдова считает, что это долг молдавско-российского АО «Молдовагаз».

Россия продолжает финансирование пенсий и соцвыплат. До кризиса в Приднестровье пенсии и социальные выплаты были в несколько раз выше, чем в Молдове, сейчас они такого же объема или ниже.

Все эти годы Россия внедряла политику «паспортизации», ускоряя выдачу своих паспортов в регионе (аналогичные процессы сейчас идут в «Л-ДНР»). И в Москве заявляют о более 200 тысячах российских граждан в Приднестровье. «Конфликт тянется почти 30 лет, людям нужно как-то выживать. Поэтому у многих жителей имеется по три паспорта (приднестровский, молдавский, российский), а то и по четыре. Четвертым может быть паспорт Румынии, Болгарии или паспорт Украины. У них, как в фильме – открываете пиджак, и выбираете, какой паспорт вам нужен», – пояснил Литра.

Заведующий Центром международных исследований Андрей Веселовский акцентировал внимание на ситуации в приграничных районах Приднестровья. «Самые депрессивные районы Приднестровья – граничащие с Молдовой и с Украиной. Здесь нет рабочих мест, нет возможности заработать, кроме контрабанды. Местные жители, которые хоть как-то хотят реализоваться, уезжают на нелегальные заработки в Одессу, или отправляются в Кишинев, оформляют заграничные паспорта и далее уезжают на Запад», – сказал он.

«И наша территория, которая находится рядом с неподконтрольным Донбассом, также остается забытой, непонятой, сложной, криминальной. И в этом плане задача Украины следующая: только с усиления позиций "приграничных" территорий Донбасса, расширения там украинской государственности, цивилизованности, борьбе с коррупцией и преступностью (с лучшими результатами, чем на иных территориях) можно было бы рассматривать вопрос дальше – начинать диалог», – считает Веселовский.

Как сообщалось ранее, эксперты не советуют реализовывать Приднестровский сценарий по отношению к Донбассу, также они указали на основные различия в вооруженных конфликтах Украины и Молдовы. Также они отметили, что Молдова шла на разные уступки России, но это существенно не повлияло на исход конфликта.

Напомним, что «Приднестровская молдавская республика» объявила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдовы. На протяжении всего этого периода «ПМР» остается непризнанным государством, его не признала даже Россия.