Встреча Зеленского и Помпео: О чем будут говорить

Во время визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев завтра, 30 января, Украина будет говорить об американских инвестициях, дополнительной военной помощи, о возможной помощи ВМС, в частности, о передаче дополнительных «Айлендов", о расширении санкций против России, визите Владимира Зеленского в Штаты и его встрече с Дональдом Трампом. Об этом сказала член правления Совета внешней политики «Украинская призма" Анна Шелест, сообщает « Сегодня.ua ».

«О визите Зеленского в США столько говорят, что уже пришло время сделать хоть какое-то заявление по этому поводу. Хотя на фоне импичмента это тяжело, понимаю, почему американцы это оттягивают. Этот дополнительный шлейф от процедуры, которая сейчас происходит в Сенате, конечно будет накладываться на этот визит. Поэтому, думаю, завтра будет больше закрытых переговоров, чем чего-то на публику», –, – считает Анна Шелест.

По ее словам, для американцев визит Помпео в Украину в первую очередь политический, чтобы продемонстрировать, что сложностей в отношениях с Украиной нет, что заявления о давлении на Украину или что-то такое, преувеличены. «Ну и, во-вторых, подготовка визита Зеленского в США. Когда он может произойти? Люфт времени остается. Многие американские эксперты считают, что в Сенате (рассмотрение дела об импичменте Трампу, – прим.) – это где-то на две недели, максимум на месяц. И даже если начнут вызывать свидетелей, а по каждому отдельно нужно голосовать, это займет не настолько много времени. Если до конца февраля все это заканчивается, то реально где-то в конце апреля будут выдвинуты кандидаты в президенты от Демократической и Республиканской партий. После этого начинается уже реальная кампания. Поэтому теоретически март-апрель остаются для визита Зеленского в Штаты», – подытожила Анна Шелест.